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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ülke basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dün başkent Oslo'da Kral 5'inci Harald'ın cenaze törenine katılmak için 8 Eylül akşamı Norveç'e geldiğini belirtti. Zelenskiy'i taşıyan uçağın geç geldiğini söyleyen Store, 'Zelenskiy'i taşıyan uçak Moldova'nın başkenti Kişinev'den kalkışı sırasında bir insansız hava aracı tarafından neredeyse vuruluyordu' ifadelerini kullandı.

NORVEÇ, (DHA) - NORVEÇ Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i taşıyan uçağın Moldova'nın başkenti Kişinev'den kalkışı sırasında insansız hava aracı tarafından vurulma tehlikesi atlattığını bildirdi.

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