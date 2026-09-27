ANKARA, (DHA)- ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu'nun kapanış ve ödül töreninde, jüri tarafından değerlendirilen projeler sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu, 25-27 Eylül tarihleri arasında Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Etkinlikte, teorik eğitim, paneller, workshoplar ve çevrimiçi eğitimler verildi. Hackathon kapsamında 72 genç yetenek, 48 saat boyunca gerçek bir problem senaryosu üzerinde çalıştı. Katılımcılar bu süreçte ROKETSAN'ın teknik mentorlarının desteğiyle ekipler halinde projelerini geliştirdi. ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu kapsamında ortaya konulan çalışmalar jüri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren takımlara, 'ROKETSAN Yapay Zeka Ödülü' başta olmak üzere çeşitli özel ödüller, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit tarafından verildi. Yarışma birincisi takım, Paris'te düzenlenecek Raise AI Summit'e gönderilecek ve yüksek performanslı masaüstü bilgisayar seti verildi. İkinci takıma yüksek performanslı masaüstü bilgisayar seti ve 12 aylık yapay zeka profesyonel üyeliği verildi. Üçüncü takıma ise tablet hediye edildi. Ayrıca dereceye giren her takıma Türkiye Yapay Zeka Akademisi'nin tüm eğitimlerine 1 yıllık erişim hakkı verildi.

ROKETSAN'ın savunma endüstrisindeki öncü rolünü yapay zeka alanına da taşıma hedefiyle düzenlediği 48 saatlik Yapay Zeka Hackathonu, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. (DHA)