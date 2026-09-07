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Yangın, saat 18.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi mevkisinde çıktı. Otoyol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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