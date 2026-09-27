ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Manisa'da 2015 yılında yol kenarında cesedi bulunan Meral Babacan'ın ölümündeki sır perdesinin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin olay yerinde bulduğu bir otomobil aynasının çerçevesinden yola çıkarak aralandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; 6 Temmuz 2015 tarihinde Akhisar-Manisa kara yolu üzerinde Meral Babacan isimli kişinin cesedi bulunmuş, ancak olayın faili belirlenememişti. Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucunda JASAT timleri, faili meçhul kalan dosyayı yeniden ele aldı. Olay yerinde bulunan ve tek delil olan plastik parçayı inceleyen uzman ekipler, bu parçanın bir marka ve modele ait aracın yan ayna çerçevesi olduğunu tespit etti.

ZAMAN-MESAFE ÖLÇÜMLERİ YAPILDI

Ayna çerçevesi detayından yola çıkan JASAT ekipleri, olay gününe ait KGYS kameraları üzerinde zaman-mesafe ölçümleri yaparak kayıtları saniye saniye inceledi. Çalışmalar sonucunda, Babacan'ın otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğü doğrulandı ve olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle birebir uyumlu bir aracın kaza saatinde bölgeden geçtiği belirlendi. Aracın izini süren ekipler, otomobilin 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir vatandaşa satıldığını belirledi. Mevcut sahibiyle yapılan görüşmede, aracın yan aynasının geçmişte değiştirildiği doğrulandı. Olay tarihinde aracı kullanan R.Ç. isimli kişi, JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'FAİLİ MEÇHUL OLAYLAR TEK TEK ELE ALINIYOR'

Açıklamada ayrıca 'JASAT ekiplerimiz, faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, JASAT ekiplerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Manisa İl Jandarma Komutanlığımızı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz' denildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN YÜZDE 99,3'Ü AYDINLATILDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olaya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, 'Hiçbir dosyayı, hiçbir izi göz ardı etmiyoruz. Geçmişte faili meçhul kalan dosyaları yeniden açıp aydınlatırken, bugün işlenen suçların da peşini bırakmıyor; faillerini adalete teslim ediyoruz. Kriminal kapasitemizin güçlendirilmesi ve geçmiş dosyaların yeniden ele alınması sayesinde, 11 yıldır faili meçhul kalan bir olay daha aydınlatıldı. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın özverili ve kararlı çalışmalarıyla, yılbaşından bu yana kişilere karşı işlenen suçların yüzde 99,3'ü aydınlatıldı. Suçla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi; bu dosyanın aydınlatılmasında sabırla ve titizlikle çalışan JASAT timlerimizi ve emeği geçen jandarma personelimizi tebrik ediyorum' dedi. (DHA)