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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Olay, dün akşam saatlerinde, Balpınar beldesinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip çaya düşen Tuba Dursun, akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Batman Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sabah saatlerinde sürdürdüğü arama çalışmalarında, suda, Tuba Dursun'un cansız bedenine ulaşıldı. Dursun'un cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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