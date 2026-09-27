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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'daki çeşitli hedeflere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Ukrayna'da lojistik merkezleri, liman ve ulaşım altyapısı, iletişim merkezleri ile deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği belirtildi.

RUSYA, (DHA) - RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik merkezleri, askeri altyapı unsurları ve iletişim merkezlerine insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

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