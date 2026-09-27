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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abant Gölü Milli Parkı'ndaki otelde 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen CHP TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Dün basına açık toplantıda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, gün boyu süren programda partililerle değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, bugün ise sabah saatlerinde partililerle birlikte Abant Gölü kenarında yürüyüş yaptı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, yürüyüşün ardından TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (DHA)

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Abant Gölü Milli Parkı'nda sabah saatlerinde partililerle birlikte göl kenarında yürüyüş yaptı.

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