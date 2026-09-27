Yiğithan HÜYÜK-Cennet PORSUK/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 13 gün önce dünyaya gelen ve doğduğu tesadüfen fark edilen zebra yavrusu 'Jason', ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 1998'den bu yana 206 bin 600 metrekarelik alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi, bünyesindeki 1000 birey, 125 tür, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisiyle hayvanlara doğal ortam sunarken, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Hayvan popülasyonunun her geçen gün arttığı merkezde, hayvanat bahçesi çalışanlarının rutin saha taramaları sırasında, doğduğu tesadüfen fark edilen 'Jason' isimli yavru zebra, annesinin yanından ayrılmıyor. Yeni yavru ile hayvanat bahçesindeki zebraların sayısı da 12'ye ulaştı.

Zürafa, zebra ve deve kuşlarının bulunduğu alandan sorumlu hayvan bakıcısı Harun Yazgılı, tedbir amaçlı alan kontrolü yaptıklarını söyleyerek, 'Biz normalde sabah geldiğimiz zaman hayvanların sağlık durumlarını kontrol ediyoruz. Davranışlarında aksi bir durum var mı diye bakıyoruz. Beslenmelerini yaptıktan sonra da sürekli alan kontrolü gerçekleştiriyoruz. Çünkü aksi bir durumda müdahale edebilmek için gözümüzün üzerlerinde olması gerekiyor' dedi.

'DURUMU İYİ VE ANNESİ DE ONU KORUYOR'

Yazgılı, 'Jason'u alan kontrolü yaptığımız sırada fark ettik. Yeni doğan yavruyla annesini ilk etapta içeri aldık. Doğum sırasında herhangi bir problem ya da sakatlık olup olmadığını kontrol ettik. Bir süre gözetim altında tuttuk. Herhangi bir aksi durum olmadığı ve kontrolleri tamamlandığı için daha sonra diğer zebraların bulunduğu alana bıraktık. Yavrunun sağlık durumu iyi ve annesi de onu koruyor. Yavrunun ismine de diğer çalışan arkadaşlarımızla beraber karar verdik. Jason, şu an 13 günlük ve sağlıklı bir şekilde büyüyor' diye konuştu. (DHA)