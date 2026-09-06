Bunlar da ilginizi çekebilir

Aziz Yıldırım: “Taraftardan özür diliyoruz; hakem adaletli olsaydı bu maçı kaybetmezdik”

Kader Sevinç: Türkiye artık Doğu ile Batı arasında seçim yapmaya çalışmıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı. Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde de öğrenciler KPSS'ye girdi. Bazı adaylar kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak sınava son anda yetişti. Sınav salonunun kapıları kapandıktan sonra gelen bazı adaylar sınava alınmadı. (DHA)

Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna bazı öğrenciler son anda koşarak yetişti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.