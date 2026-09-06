Murat ÖZELCİ/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna bazı öğrenciler son anda koşarak yetişti.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı. Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde de öğrenciler KPSS'ye girdi. Bazı adaylar kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak sınava son anda yetişti. Sınav salonunun kapıları kapandıktan sonra gelen bazı adaylar sınava alınmadı. (DHA)

Kaynak: DHA