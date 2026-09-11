Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kütahya Valiliği ve Biz Ebru Derneği iş birliğinde düzenlenen Kütahya Yaşayan Miras Şöleni başladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 150 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatkarın katıldığı şölende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, 'Kütahya dünden bugüne uzanan insan hazinesiyle, değerleriyle, sanatıyla, çini başta olmak üzere kadim bir medeniyet merkezidir' dedi.

Kütahya Yaşayan Miras Şöleni kapsamında Laleli Cami önünde bir araya gelen sanatkar ve protokol üyeleri, kortej yürüyüşüyle Zafer Meydanı'na geldi. Yürüyüşe, Kütahya Valisi Musa Işın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'KÜTAHYA'YI KEŞFETMEK DEMEK BİR MAZİYE YOLCULUK VE İSTİKBALE SELAM VERMEKTİR'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kütahya'nın asırların birikimini bugüne ve yarınlara taşıyan önemli bir merkez olduğunu söyledi. Kütahya'nın alimleri, sanatçıları ve kültürel değerleriyle kadim bir medeniyet merkezi olduğunu belirten Yılmaz, 'Kütahya demek, alimler şehri demektir, Şeyh-i demektir, Aşık Paşa demektir, Evliya Çelebi demektir, Ahmet Yakupoğlu demektir. Kütahya dünden bugüne uzanan insan hazinesiyle, değerleriyle, sanatıyla, çini başta olmak üzere kadim bir medeniyet merkezidir. Bizim varlık mücadelesini verdiğimiz asırlarda önemli bir beyliğimizin merkezidir. Hülasa, Kütahya'yı keşfetmek demek bir maziye yolculuk ve istikbale selam vermektir. İşte Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda Kütahya valimizin ve il başkanımızın kıymetli ve heyecan dolu gayretleriyle, Yaşayan Miras Genel Müdürlüğümüzün büyük beceri ve organizasyonuyla bugün burada başlıyor. İnanıyorum ve biliyorum ki, bu başarı ve gayret bundan sonra da devam edecektir' dedi.

'KÜTAHYA'DA TESCİL EDİLEN BİN 451 ESER BULUNUYOR'

Kütahya Valisi Musa Işın ise kentin 'Yaşayan bir miras ve gizli bir hazine' olduğunu söyledi. Kütahya'nın kültürü, tarihi yapıları, sanat eserleri ve gastronomisiyle ele alınması gereken bir şehir olduğunu belirten Işın, kentte kültür mirası olarak tescil edilen bin 451 eserin bulunduğunu kaydederek, 'Gerek Anadolu Selçuklu Devletleri'nden gerek Germiyanoğulları'ndan gerek Osmanlı'dan bugüne kadar 42 tane camimiz, 300 civarında türbemiz ve çok sayıda hamamlarımız ve köşklerimiz mevcuttur. Şu anda Kütahya'da kültür mirası olarak Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilen bin 451 tane eserimiz mevcuttur. Gerek bakanlığımız tarafından gerek valiliğimiz tarafından bunların günümüze kadar devam etmesini ve bundan sonra da yaşamasını sağlamak için çok ciddi çalışmalar devam etmektedir. Kütahya her yönüyle ele alınması gereken, kültürüyle, yapılarıyla, sanat eserleriyle, gastronomisiyle ele alınması gereken bir şehirdir. Gerçekten gizli bir hazinedir ve çok kıymetli bir yere sahiptir. Bu manada ilimizi kendi kimliğine ve kişiliğine kazandırmak için hepimiz elimizden geleni yapmak durumundayız' diye konuştu.

'KÜTAHYA MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE ULAŞTI'

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer de Cumhuriyet'in 103'üncü yılına ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104'üncü yılına değinerek, Kütahya'nın son 25 yılda önemli kalkınma hamleleri gerçekleştirdiğini söyledi. Biçer, tarımdan hayvancılığa, turizmden sanayiye, eğitimden sağlığa ve ulaşıma kadar birçok alanda Kütahya'nın önemli gelişmeler kaydettiğini ifade etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele kesimiyle şölenin açılışını yaptı, alandaki stantları tek tek gezdi. Sanatkarla sohbet eden protokol üyeleri, farklı yörelere ait geleneksel sanat ve el sanatları çalışmalarını inceledi. Kütahya Yaşayan Miras Şöleni, çeşitli etkinliklerle 3 gün boyunca devam edecek. (DHA)