Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - BOLU Belediyesi'ne yönelik soruşturmada görevden alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, Tanju Özcan hakkında 217 yıla kadar hapis istendi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, geçen 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında, Tanju Özcan'ın da aralarında 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianamede sanıklara yönelik 'İrtikap', 'İrtikaba teşebbüs', 'Rüşvet alma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'İrtikaba yardım', 'Rüşvete aracılık', 'Yalan tanıklık' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama aşamasında Leyla Beykoz, Aydan Özdemir, Cihan Tutal, Naim Ayhan tahliye edildi.

Davaya ilişkin temmuz ve eylül aylarında 2 duruşma görüldü. Eylül ayında görülen duruşma, 19 Ekim'e ertelendi. 19 Ekim'de görülecek duruşma öncesi savcılık tarafından celse arasında esasa ilişkin mütalaa hazırlandı.

217 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, Tanju Özcan için 32 mağdura karşı 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 'Zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap', 'İcbar suretiyle irtikap', 'İcbar suretiyle irtikapa teşebbüs' ve 'Rüşvet alma' suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 18 sanık hakkında da 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 'Zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap', 'İcbar suretiyle irtikap', 'İcbar suretiyle irtikapa yardım', 'Yalan tanıklık', 'Suçluyu kayırma' ve 'Rüşvet' suçlarından değişen oranlarda hapis cezası istenen mütalaada, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilmesi talep edildi. Cumhuriyet savcısı, mütalaayı olu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Davanın 3'üncü duruşması 19 Ekim'de görülecek. (DHA)