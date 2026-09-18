Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarmanın durdurup kontrol ettiği kamyonette 19 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi ise tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada İstanbul'dan Edirne'ye kaçak göçmen götürüleceği belirlendi. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma yürüten jandarma, göçmenleri taşıyan aracı tespit ederek takibe aldı. V.E.'nin kullandığı kamyoneti Marmaraereğlisi ilçesinde durdurup kontrol eden jandarma 3'ü kadın 19 kaçak göçmen yakaladı. Kamyonet sürücüsü V.E. ile yanında bulunan R.E.S., gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Marmaraereğlisi Adliyesi'ne sevk edilen V.E. ile R.E.S., çıkarıldıkları mahkemede 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı. (DHA)