Dursun Mehmet ŞAHİN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiyelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 1080 firmada, ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırılırken, haksız fiyat artışlarına yönelik de kontroller gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, Ordu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye ürünleri satan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Altınordu ilçesindeki kırtasiyelerde gerçekleştirilen denetimlere basın mensupları da katıldı. Ekipler, iş yerlerinde ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını kontrol etti. Raflardaki ürünlerin fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılırken, fiyat listeleri ve haksız fiyat artışlarına yönelik de inceleme yapıldı.

'115 FİRMADA 252 AYKIRILIK TESPİT EDİLMİŞTİR'

Ticaret İl Müdürü Şenel Çakır, denetimlerin Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, Ordu Valiliği koordinesinde gerçekleştirildiğini belirterek, 'Kırtasiye ürünü satışı yapan iş yerlerinde fiyat etiketi, fiyat listeleri, kasa ve raf fiyat uyumu ile haksız fiyat artışına yönelik yapılan denetimler sıkılaştırılarak hassasiyetle devam etmektedir. Geçen hafta ve bugün ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. 2026 yılı içerisinde Ordu genelinde yapılan denetimlerde 1080 firmada denetim gerçekleştirildi. 91 bin 771 ürün denetlenmiş, 115 firmada 252 aykırılık tespit edilmiştir. Aykırılık tespit edilen ürünler için toplam 1 milyon 1 bin 196 lira idari para cezası uygulanmıştır' dedi.

Denetimlerin, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla devam edeceği bildirildi. (DHA)