ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında işletmelere 75 milyon TL'ye kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacağını duyurdu.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Üreten, ihracat yapan ve dünyayla rekabet eden güçlü KOBİ'ler, güçlü Türkiye'nin temelidir. KOSGEB eliyle yürütülen Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile işletmelerimizin yüksek katma değerli üretim yapmalarını, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmalarını ve sürdürülebilir büyümelerini destekliyoruz. 75 milyon TL'ye kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve KGF kefaleti desteği sağlanacak. Programa; hızlı büyüyen ve ihracatını artıran işletmeler, Ar-Ge yatırımlarını artıran KOBİ'ler, yüksek teknoloji alanındaki orta ölçekli ve HAMLE programı kapsamında öncelikli ürünler listesindeki ürünlere ilişkin faaliyet gösteren işletmeler, Turcorn 100 Programı kapsamındaki işletmeler başvurabilecek. 2025 yılında yürürlüğe aldığımız program kapsamında KOBİ'lerimize toplam 3 milyar TL finansmana erişim imkanı sağladık. Şimdi daha fazla işletmemizi küresel başarı hikayelerine ortak olmaya davet ediyoruz' dedi.

İşletmeler, destek programına 30 Eylül 2026 tarihine kadar KOSGEB'in internet sitesi üzerinden başvurabilecek. (DHA)