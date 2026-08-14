İSTANBUL, (DHA) - ÜSKÜDAR Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik kırtasiye ve okul giysisi desteğini sürdürüyor. Destek kapsamında kriterleri karşılayan öğrencilere 7 bin 500 TL destek sağlanacak. Başvurular 14-24 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve ailelerin yeni eğitim öğretim dönemi öncesindeki okul masraflarına katkı sunmak amacıyla öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Kırtasiye ve Okul Giysisi Desteği' ile ilköğretim ve lise öğrencilerine 7 bin 500 TL'lik destek sağlanacak. Uygulamayla öğrencilerin kırtasiye ve okul giysisi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunulurken, ailelerin eğitim dönemi öncesinde artan giderlerinin de hafifletilmesi amaçlanıyor.

Kırtasiye ve okul giysisi desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 14-24 Ağustos tarihleri arasında başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru ve ayrıntılı bilgiye Üsküdar Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.