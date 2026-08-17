Avrupa Ajansı (AVA) Londra-KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın akrabası olan Londra’da ünlü Tatar & Co Chartered Accountants firmasının sahibi Münir Tatar bu sabah vefat etti. Munir Tatar, İngiltere'de 40 yılı aşkın mesleki deneyime sahip, özellikle vergi danışmanlığı, vergi soruşturmaları, şirket yapılanması ve varlık/miras planlaması alanlarında uzmanlaşmış İngiltere merkezli bir muhasebe ve finans profesyoneli olarak tanınıyordu.

MÜNİR TATAR VEFAT ETTİ

Londra’da ünlü Tatar Co Chartered Accountants firmasının sahibi Münir Tatar bu sabah vefat etti.

Ersin Tatar acısına şöyle dile getirdi: “Acımız büyük. İngiltere’de Kıbrıs Türk toplumuna önemli hizmetleri geçmiş bir vatanperverdi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailemize ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Nur içinde yatsın.”

İngiltere Kıbrıslı Türk Toplumu içinde uzun yıllardır başarılı çalışmalarıyla tanınan merhum Münir Tatar, çok seçilen sayılan bir mali müşavirdi. Merhumun cenaze bilgileri açıklanınca sizlerle paylaşacağız.

Munir Tatar Kimdir?



1982 yılında muhasebeci olarak mesleki yeterliliğini tamamlamıştır.

İngiltere'de FCA (Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW Fellow) ve FCCA (Association of Chartered Certified Accountants Fellow) unvanlarına sahiptir. Ayrıca MCIM (Chartered Institute of Marketing üyesi) unvanını taşımaktadır.Kariyerinin ilk döneminde Londra’daki küçük ve orta ölçekli işletmelere geleneksel muhasebe hizmetleri vermiştir.Zaman içerisinde çok uluslu şirketler, yüksek gelir ve varlık sahibi kişiler, uluslararası yatırımcılar ve girişimcilere mali ve ticari danışmanlık sağlayan deneyimli bir uzman olarak öne çıkmıştır.Ayrıca HMRC vergi incelemeleri ve soruşturmaları konusunda da geniş deneyime sahiptir. Özellikle Code of Practice 8 ve Code of Practice 9 kapsamındaki karmaşık vergi soruşturmalarıyla ve bazı cezai nitelikteki vergi meseleleriyle ilgilenmiştir.

Kendi profesyonel tanıtımına göre, çok sayıda müvekkili için HMRC soruşturmalarında olumlu sonuçlar elde edilmesine katkı sağlamıştır.

Munir Tatar, 40 yılı aşkın mesleki deneyime sahip, özellikle vergi danışmanlığı, vergi soruşturmaları, şirket yapılanması ve varlık/miras planlaması alanlarında uzmanlaşmış İngiltere merkezli bir muhasebe ve finans profesyonelidir