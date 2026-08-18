Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçlarda yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K. (26), A.A. (54) ve E.Y. (34) yönetimindeki 3 aracı Çalıköy yolunda durdurdu. Araçlarda, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Eritre uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatör şüphelileri M.K., A.A. ve E.Y. gözaltına alındı. Öte yandan sürücülere 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 34 bin 915 lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi. (DHA)