İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Arel Üniversitesi, üniversite-sektör iş birliklerini güçlendirme vizyonu doğrultusunda, teknoloji şirketlerinden Hewlett Packard Enterprise (HPE) ile bir iş birliğine imza attı. Bu girişim kapsamında, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla ArelPro Markalı Dersler Programı'na 'HPE ile Dijital Çözümler' dersinin dahil edileceği aktarıldı.

İstanbul Arel Üniversitesi'nin HPE ile iş birliği kapsamında 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla ArelPro Markalı Dersler Programı'na 'HPE ile Dijital Çözümler' dersi dahil edilecek. Programla öğrenciler, HPE uzmanlarından uygulamalı eğitim alacak ve uluslararası geçerliliğe sahip HPE sertifika kazanma fırsatı elde edecek.

SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANACAKLAR

İş birliği protokolü, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse'nin ev sahipliğinde; HPE Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesi Sunucu ve Yazılım Satış Direktörü Burak Anıl Özgür, HPE Türkiye Teknoloji Mimarı Türker Ata, HPE Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesi İş Ortağı ve Saha Pazarlama Yöneticisi Ata Gavremoğlu ile üniversitenin akademik ve idari yöneticilerinin katılımıyla imzalandı.

Ders, güz döneminde Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı ve Kurumsal Bilişim Uzmanlığı programlarında, bahar döneminde ise Mühendislik Fakültesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde okutulacak. Program kapsamında öğrenciler yalnızca teknik bilgi edinmekle kalmayacak; güncel teknolojiler, gerçek sektör uygulamaları ve küresel iş dünyasının beklentileri doğrultusunda deneyim kazanarak mezuniyet öncesinde önemli bir rekabet avantajı elde edecek.

DERSLER UYGULAMALI EĞİTİM MODELİYLE YÜRÜTÜLECEK

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'Günümüz yükseköğretim anlayışı, öğrencileri yalnızca akademik bilgiyle değil, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle de donatmayı gerektiriyor. Hewlett Packard Enterprise ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz, dünya çapında bir teknoloji şirketinin bilgi birikiminden doğrudan faydalanacak ve mezun olmadan önce uluslararası standartlarda deneyim kazanma fırsatı elde edecek.'

ÖĞRENCİLER EN YENİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖR UZMANLARINDAN ÖĞRENECEK

HPE Türkiye, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya Sunucu ve Yazılım Satış Direktörü Burak Anıl Özgür, girişim hakkında şunları söyledi:

'Teknoloji sektörünün geleceği, güçlü bir bilgi birikimine sahip ve değişime hızla uyum sağlayabilen yeteneklerin yetiştirilmesine bağlıdır. İstanbul Arel Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında, öğrencilere HPE'nin en yeni teknolojileri ve çözümleri temelinde gerçek dünya deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu sayede, Türkiye'nin gelecekteki dijital ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek olacağız.'

Protokolün ardından gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında dersin kapsamı ve uygulama süreçleri ele alınırken, iş birliğinin ilerleyen dönemde farklı eğitim ve teknoloji projeleriyle daha da geliştirilmesi konusunda ortak vizyon ortaya konuldu. Bu ortaklık ile İstanbul Arel Üniversitesi'nin uygulamalı eğitim yaklaşımını güçlendirirken, öğrencilerin küresel teknoloji ekosistemiyle daha güçlü bağ kurmasına ve kariyerlerine uluslararası ölçekte değer katmasına katkı sağlaması hedefleniyor.