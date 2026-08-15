ANKARA, (DHA)- ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile ASELSAN Konya MTAL, 2026 LGS yerleştirmelerinde Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin ilk tercihi oldu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre; yerli ve milli savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefiyle eğitim veren ASELSAN MTAL ve ASELSAN Konya MTAL, 2026 yılı yerleştirme sonuçlarında başarılarını sürdürdü. Güçlü teknik altyapısı, modern eğitim imkanları ve savunma sanayisiyle entegre eğitim modeliyle öne çıkan okullar, bu yıl da yüksek başarı dilimindeki öğrenciler tarafından tercih edildi.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK YÜZDE 1,21'E ULAŞTI

Ankara'daki ASELSAN MTAL'nin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı yüzde 1,21'lik, Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı ise yüzde 1,66'lık başarı diliminden öğrenci aldı. Okulun Elektrik-Elektronik alanındaki taban yüzdelik dilimi 2019'da yüzde 8,08 iken 2026'da yüzde 1,21'e, Makine ve Tasarım alanında ise yüzde 9,75'ten yüzde 1,66'ya yükseldi.

KONYA'DA DA BAŞARI GRAFİĞİ YÜKSELDİ

ASELSAN Konya MTAL'de Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı yüzde 2,99, Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı yüzde 3,90'lık başarı diliminden öğrenci aldı. Okulun Elektrik-Elektronik alanındaki taban yüzdelik dilimi 2021'de yüzde 6,19'dan yüzde 2,99'a, Makine ve Tasarım Alanında ise yüzde 7,05'ten yüzde 3,90'a yükseldi.

Her iki okulun da kuruluşlarından itibaren tercih sıralamasında istikrarlı biçimde yükseldiği belirtildi. Yüksek teknoloji üretimine entegre eğitim müfredatları, laboratuvar imkanları ile staj ve istihdam olanaklarının okulların tercih edilmesinde etkili olduğu kaydedildi.

'GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

LGS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 'Milli Teknoloji Hamlesinin parçası olacak başarılı gençlerin ASELSAN MTAL ile ASELSAN Konya MTAL'yi tercih etmesinden gurur duyduk. Her zaman gençlerimizin yanındaydık, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)