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ÖSYM'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımında, '19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026-DGS değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir' denildi. (DHA)

ANKARA, (DHA)- ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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