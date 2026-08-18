İZMİR, (DHA)- BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı transferler yapan Aliağa Petkimspor antrenmanlara başladı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda antrenör Orhun Ene yönetiminde yapılan çalışmalara yeni yabancı transferler de katıldı. Petkimspor sezona Antalya, Aliağa ve Ankara'da katılacağı 3 özel turnuvayla hazırlanacak. 1-5 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Denizli Basket, Çayırova Bld ve Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban'la karşılaşacak Petkimspor, 10-12 Eylül tarihlerinde her sezon geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Ege Cup'ta Trabzonspor, Pizza Bulls ve Azerbaycan ekibi Neftçi'yi ağırlayacak. Aliağa Petkim, 18-20 Eylül tarihlerinde Ankara Yalçın Efe Turnuvası'nda ise Türk Telekom ve Yunan ekibi Maroussi'yle rakip olacak.

Kaynak: DHA