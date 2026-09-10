Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Artuklu ilçesinde bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan çocukları korkuttu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı. Sopalar söndüğünde yeniden tutuşturan çocuklar, aynı hareketi birkaç kez tekrarladı. Parktaki bazı çocuklar ise çığlık atarak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)