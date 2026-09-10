UKRAYNA, (DHA) - UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son 24 saatte Rusya'nın savaş çabalarını destekleyen 8 altyapı tesisini vurduklarını belirterek, Yamalo-Nenets bölgesindeki bir petrol rafinerisi ile Dağıstan'daki bir limanın hedef alındığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 24 saat içerisinde Ukrayna ordusunun Rusya'nın savaş çabalarını destekleyen 8 altyapı tesisini vurduğunu duyurdu. Zelenskiy, Yamalo-Nenets bölgesindeki bir petrol rafinerisi ile Dağıstan'daki bir limanın vurulduğunu kaydetti. Saldırıların gerçekleştiği diğer bölgelere ilişkin de bilgi veren Zelenskiy, Moskova, Voronej, Astrahan ve Bryansk bölgelerindeki tesislerin de hedef alındığını aktardı.

Rusya'nın eylemlerine değinen Zelenskiy, 'Rusya, Ukrayna'ya karşı her gün terör eylemlerini sürdürüyor ve her gün, hak ettiği yanıtı alıyor. Her bir savaşçımıza ve uzun menzilli kabiliyetlerimiz ile isabetimizi mümkün kılan herkese teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.