FİLİPİNLER, (DHA) - FİLİPİNLER açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 87 kişi kayboldu.

Filipinler basını, başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını duyurdu. Yetkililer, 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere 134 kişinin bulunduğu feribotun alev alması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 42 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, kayıp 87 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.