ANKARA, (DHA)- RIDOS Savunma Sanayi ve Havacılık, geliştirdiği Zafer S41 Mobil Araç Tarama Sistemi'nin mobil Backscatter görüntüleme teknolojisiyle güvenlik operasyonlarına sahada hızlı ve esnek müdahale kabiliyeti kazandırmayı hedeflediğini bildirdi. Rıdos Savunma Sanayi ve Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Görmez, Zafer S41'in geliştirilmesine ilişkin, 'Zafer S41'in envantere girmesini hedefliyoruz. Amacımız, ileri görüntüleme teknolojileri alanında Türkiye'nin adını uluslararası platformlarda duyurmak ve Rıdos'u bu alanda dünyayla rekabet edebilen bir Türk teknoloji markası haline getirmek' dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, Zafer S41 Mobil Araç Tarama Sistemi'nin, ileri Backscatter görüntüleme teknolojisini mobil bir platform üzerinde bir araya getirdiği aktarıldı. Araçların ve yüklerin kontrolünde yoğunluk farklılıklarının görüntülenmesine imkan sağlayan sistemin, güvenlik personeline kontrol süreçlerinde teknolojik görüntüleme desteği sunmak üzere tasarlandığı kaydedildi.

Zafer S41'in öne çıkan özelliklerinden birinin mobil operasyon kabiliyeti olduğu belirtilerek, sistemin yalnızca sabit kontrol noktalarına bağlı kalmadan, güvenlik ihtiyacının ortaya çıktığı farklı bölgelerde konuşlandırılabilecek şekilde geliştirildiği bildirildi. Bu yaklaşımın; karayolları, gümrük ve lojistik alanları, kritik tesisler ve farklı güvenlik senaryolarında ihtiyaca göre hareket edebilen bir görüntüleme kapasitesi oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca, tüm test ve saha çalışmalarını başarıyla tamamladığı belirtilen Zafer S41'in, bütçe onaylarının ardından envantere alınmasının hedeflendiği bildirildi. Sistemle ilgili önümüzdeki günlerde Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yetkililerine sunum yapılmasının planlandığı kaydedildi.

'MOBİLİTEYİ YALNIZCA BİR ÖZELLİK DEĞİL, OPERASYONEL GÜÇ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Rıdos Savunma Sanayi ve Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Görmez, Zafer S41'in geliştirilmesine ilişkin, 'Türkiye'nin jeostratejik konumu, güvenlik teknolojilerinde sürekli gelişimi zorunlu kılıyor. Biz bu gerçeği yalnızca bir ihtiyaç olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirmesi için önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Zafer S41'i geliştirirken temel hedefimiz, güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu görüntüleme kabiliyetini sahaya taşıyabilecek, hızlı konuşlandırılabilen ve operasyonel esnekliği yüksek bir sistem ortaya koymaktı. Mobiliteyi bizim için yalnızca teknik bir özellik değil, doğrudan operasyonel bir güç olarak değerlendiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Görmez, Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda ortaya koyduğu gelişimin özel sektör açısından da önemli bir özgüven oluşturduğunu belirterek, 'Türkiye'nin savunma sanayiinde bugün ulaştığı seviyenin arkasında güçlü bir devlet iradesi, gelişen Ar-Ge ekosistemi ve yerli teknoloji üretimine duyulan güven bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayiine verdiği stratejik önem ve yerli üretim konusundaki kararlı yaklaşımı, sektörümüz açısından önemli bir güç oluşturmuştur. Bu özgüven, özel sektörün de daha fazla sorumluluk almasının önünü açmıştır. Rıdos Savunma olarak biz de bu anlayışın bir parçasıyız' dedi.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ GÜCÜNÜ DÜNYAYA TAŞIMAK'

Zafer S41'in yalnızca Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarına yönelik bir ürün olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Görmez, 'Bugün geldiğimiz noktada Türk mühendisliğinin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan teknolojiler geliştirmekle yetinmemesi gerektiğine inanıyoruz. Dünya ile aynı sahada yarışabilecek, uluslararası standartlarda kabul görebilecek sistemler geliştirmek zorundayız. Zafer S41 bizim için bu hedefin önemli adımlarından biridir. Zafer S41'in envantere girmesini hedefliyoruz. Amacımız, ileri görüntüleme teknolojileri alanında Türkiye'nin adını uluslararası platformlarda duyurmak ve Rıdos'u bu alanda dünyayla rekabet edebilen bir Türk teknoloji markası haline getirmektir. Biz Türkiye'nin güvenlik teknolojilerinde yalnızca kullanıcı değil, teknoloji geliştiren ve ihraç eden ülkeler arasında yer alabileceğine inanıyoruz. Zafer S41 ile bu vizyona katkı sunmaya kararlıyız' diye konuştu.