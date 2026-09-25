ÇÖMLEKKÖY BARAJI'NDA İNCELEMEDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Edirne'de, yapımı devam eden Çömlekköy Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı'ya Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, DSİ 11'inci Bölge Müdürü Faruk Yücegök, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri eşlik eti. Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, suyun önemine değinerek, 'Tüm ülkeler hayatın kaynağı olan suyu aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi ve gıda arz güvenliği için de çok önemli bir kaynak olarak görüyor haliyle. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu 'Su hayattır, su medeniyettir' diyerek de defalarca altını çizerek, kamuoyumuzun gündemine getirdi. Son 24 yılda yaklaşık 5 trilyona yakın bir yatırım bedeliyle 11 binin üzerinde su ve sulama projesini hayata geçirdik. Öncesi ve sonrası karşılaştırmalarında bütün üreticilerimizin almış oldukları üründeki verimi katlıyor olması hasebiyle su ve sulama yatırımlarına çok ciddi bir ilgi, alaka ve hatta yakından takibi söz konusu. Bu da bizi büyük bir memnuniyete sevk ediyor tabii ki' dedi.

'EDİRNE'YE 73 MİLYARLIK SULAMA YATIRIMI YAPILDI'

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin üretim kabiliyetini daha da ileri götürmek için gayret ettiklerini belirterek, 'Son 24 yılda tabii ülke çapında olan 11 binin üzerinde yatırımın içerisinde Edirne'de önemli su ve sulama yatırımları aldı. Yaklaşık 73 milyar liralık bir yatırım oldu Edirne'ye. 235 tesis inşa edildi, 9 baraj, 28 gölet ve 687 bin dekarlık arazinin de su ve sulama sistemleri tamamlanıp hizmete alınmış oldu. 2,7 milyon dekarlık bir alanda toplulaştırma yapıldı. Kaldı ki projelerimizden büyük bir bölümü de, burada olduğu gibi hem toplulaştırmayı hem yatırımı hem de baraj yatırımının dışında sulama yatırımını da içeriyor. 114 taşkın kontrol yapısı yine Edirne'de yapıldı. Yıllık 30 milyon metreküplük de bir içme suyu sağlanmış oldu. Bütün bunların hepsinin Edirne'ye olan katkısı yıllık 11,5 milyar liralık bir tarımsal geliri ifade ediyor. Edirne'ye bu içinde bulunduğumuz alanda yükselen Çömlekköy Barajı ve sulamasıyla yeni bir tesisi daha hayata geçirmek ve onların hizmetine sunmak için gayret sarf ediyoruz' diye konuştu.

'56 BİN 500 DEKAR ARAZİ SULANACAK'

Çömlekköy Barajı'yla 56 bin 500 dekarlık arazinin sulanacağını söyleyen Yumaklı, 'Bu projenin maliyeti yaklaşık 1,3 milyar lira. Derivasyon tüneli, dolu savak kazıları, gövde kazıları, enjeksiyon. Yani teknik konuların büyük kısmı çok şükür tamamlandı. Tunca regülatörü derivasyon kanalı hakeza tamamlandı. Dolusavak betonarme imalatları, baraj gövdesiyle ilgili dolgu ve iletim hattı inşaatları da yapılmaya devam ediyor. İnşallah barajı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Buranın sulama tesisatıyla alakalı, daha doğrusu sulama alanıyla alakalı yatırımın sözleşmesini de geçtiğimiz ay imzalamıştık. Bu sulama projesinin de barajla eş zamanlı bir şekilde tamamlanması için gayret sarf ediyoruz. Özellikle burada toplulaştırmanın yapılacak olması ve hızlı yapılacak olması barajla beraber sulama yatırımının da eş zamanlı bitmesi anlamına gelecek inşallah. Onun da maliyeti yani 2,7 milyar. Burada da çalışmalar dediğim gibi başladı' dedi.

'KAYBEDECEK BİR GÜNÜMÜZ BİLE YOK'

Bölgede devam eden irili ufaklı bi çok yatırım olduğunu kaydeden Yumaklı, 'Yine 7,8 milyar liralık Aşağı İpsala Hamzadere Barajı Sulaması. Bunu da inşallah bu senenin sonuna kadar tamamlamış olacağız. Tabii irili ufaklı birçok yatırım var. Hali hazırda devam edenler var. Biraz önce arkadaşlarımız bunlardan birkaçını bize gösterdi. Bizim de projelendirip yatırıma hazır hale getirdiğimiz ve imkanlar çerçevesinde hızlıca yatırıma dönüştüreceğimiz projelerimiz var. Kaybedecek bir günümüz bile yok. Bir damla suyun kıymeti geçtiğimiz yıl herhalde çok net bir şekilde anlaşıldı. Önümüzdeki dönem de bu tür olaylarla karşılaşmamak, olumsuz etkilenmemek için yatırımlarımızı hızlıca tamamlayacağız inşallah. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum' ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, buradaki programının ardından Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği'ni (Trakya Birlik) ardından, bir şehit ailesini ziyaret etti, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)

Umut IŞIK-Batuhan SEVER/EDİRNE, (DHA)