Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayriaskeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz' açıklamasını yaptı.

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada gerçekleştirilen faaliyetlerine ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 11 Eylül'de Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'a Allah'tan rahmet ve ailesi ile Türk milletine başsağlığı ve sabır dileklerini yineledi. Terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetlerini aktaran Tuğamiral Aktürk, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya, karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde; 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, hudutlarımızda ise 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 878 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 323'e ulaşmış, engellenen 875 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 50 bin 269 olmuştur' dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası görevlerine değinen Aktürk, '14-18 Eylül tarihleri arasında Kore'de gerçekleştirilen 'Türkiye-Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanımız tarafından, 17-18 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen 'Türkiye-ABD Hava Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'na Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanımız ve beraberindeki heyet tarafından, Köstence/Romanya'da düzenlenen 'Sea Breeze-2026 Donanma Komutanları Konferansı'na ise Mayın Filosu Komutanımız ile 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodorumuz tarafından katılım sağlanmaktadır' ifadelerini kullandı.

'CAYDIRICI TEDBİRLER ALMAYA DAVET EDİYORUZ'

Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin ise 'Geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Kızıldeniz ve Babülmendep'te devam eden Husi tehdidi ise yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini ve küresel istikrarı da olumsuz etkilemektedir. Öte yandan İsrail, uluslararası toplumun gözü önünde Lübnan, Suriye ve Filistin'e yönelik eş zamanlı saldırılarını sürdürerek bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı kamplar ile Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerini hedef alması karşısında uluslararası toplumu söylemin ötesine geçerek somut ve caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz. Bölgede barış ve huzurun sağlanması için İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine derhal son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz' diye konuştu.

GAZİLER GÜNÜ PROGRAMI

Tuğamiral Aktürk, Atatürk'e 'Gazi' ünvanı verilmesinin yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, yarın Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda, yurt geneli ve Azerbaycan'dan gelen gazilerin katılımıyla anma töreni gerçekleştirileceğini belirtti. Aktürk, 'Tören kapsamında Mehteran Birlik ve Armoni Mızıkası Komutanlıklarımız tarafından konserler verilecektir. Ayrıca, 20-27 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali kapsamında; 20 Eylül'de Mehteran Birlik Komutanlığımız, 21 Eylül'de Armoni Mızıkası Komutanlığımız, 23 Eylül'de Türk Armoni Yıldızları (TÜRKAY) Orkestramız, 25 Eylül'de Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestramız, 26 Eylül'de Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığımız, 27 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandomuz verecekleri konserlerle halkımızla buluşacaklardır' dedi.

'İZMİT FIRKATEYNİNİN KABUL TESTLERİ BAŞLADI'

Yerli savunma sanayinin ürettiği harp araç gereç ve mühimmatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güç ve etkinliğini artırma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Aktürk, 'Roketsan tarafından 8-10 Eylül tarihleri arasında Antalya'da, Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Genişletilmiş Menzil Projesi kapsamında, genişletilmiş uzun menzilli tanksavar füze sistemi L-UMTAS GM ve IIR TEMREN mühimmatıyla, hava-yer ve hava-hava atışları başarıyla gerçekleştirilmiştir. MİLGEM 6-12'nci Gemiler Tedariki Projesi çerçevesinde, Sedef Tersanesi'nde inşa ve donatım faaliyetleri devam eden 3'üncü istif sınıfı fırkateyn İZMİT'in Deniz Kabul Testleri 15 Eylül'de başlamıştır. MKE tarafından; savunma sanayi paydaşlarımıza 107 milimetre roket tapası ve FIRTINA obüs ekipmanları teslim edilmiş, Mısır'daki iş birliklerini geliştirmek ve bölgedeki faaliyetlerini daha etkin şekilde yürütmek amacıyla 'Zafer' adlı şirket kurularak faaliyete geçirilmiştir' dedi.

'MEİS ZİYARETİNİ YAKINDAN TAKİP ETTİK'

Tuğamiral Aktürk'ün açıklamasının ardından, bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Yunanistan Başbakanının Meis Adası ziyaretine ilişkin, 'Yunanistan Başbakanının beraberindeki heyetle Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir. 1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilen Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Ada'nın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayriaskeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz' denildi.

Açıklamada ayrıca, 'Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte, bu yaklaşım uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine veya sahada fiili durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir. Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayriaskeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir' ifadeleri kullanıldı.

KOMANDO TUGAYI'NIN AYDIN'A TAŞINMASI

51'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın, Aydın'ın Söke ilçesinde konuşlandırılmasına ilişkin, 'Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51'inci Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği, bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu haziran ayında onaylanmıştır' ifadelerine yer verildi.

'HASSAS DENGELERİ ETKİLEYECEK BİR ADIM'

ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıllığına uzatmasına ilişkin, 'ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatılması, Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır. Üçüncü taraflardan beklentimiz; Ada'da hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılması, Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi, barış ve istikrara adil ve tarafsız yaklaşım ile katkı sağlanmasıdır. Türkiye, garantör ülke olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri almaya KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde devam edecektir' denildi.

Bakanlık açıklamasında Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin ise şöyle denildi:

'Mekke Savunma İttifakı; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma iş birliği temelinde şekillenen, savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşmadır. Anlaşma, herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir. Bu çerçevede, askeri iş birliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler üç ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütülmekte; ittifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.' (DHA)