ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) küçük aile işletmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi kapsamında 2 bin 321 yetiştirici, 3 ayda 18 bin 159 veterinerlik hizmetinden yararlandı. Başkent Kartlara yatırılan 12 milyon 528 bin 450 TL'lik destek, aşılamadan suni tohumlamaya, hastalık tedavisinden cerrahi müdahalelere kadar birçok hizmette kullanıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Ankara Veteriner Hekimleri Odası iş birliğinde hayata geçirilen Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi kapsamında, 1 ile 20 büyükbaş veya 1 ile 200 küçükbaş hayvanı bulunan 2 bin 531 küçük aile işletmesinin Başkent Kartlarına toplam 12 milyon 528 bin 450 TL destek ödemesi yatırıldı. Destek ödemesini kullanan 2 bin 321 yetiştirici ise veteriner hekimlere başvurarak 3 ayda toplam 18 bin 159 işlem gerçekleştirdi.

EN FAZLA DESTEK AŞILAMA İÇİN KULLANILDI

Üç aylık verilere göre yapılan işlemlerin 11 bin 165'ini aşılama oluşturdu. Aşılamayı 2 bin 334 paraziter hastalık, 1062 solunum hastalığı tedavisi ve 1054 vitamin, mineral ve yem takviyesi izledi. Projede ayrıca 805 sindirim sistemi hastalığı, 525 ayak hastalığı, 364 gebelik muayenesi ve 335 suni tohumlama işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra meme hastalıkları, ahır ve ağıl dezenfeksiyonu, güç doğum ve yavru atma tedavileri ile cerrahi ve ortopedik uygulamalardan da yararlanıldı. Proje kapsamında yeni doğan hayvanlara yönelik müdahaleler de dikkat çekti. Verilere göre 5 bin 363 kuzu ve 491 buzağı için işlem gerçekleştirildi.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, sürdürülebilir hayvancılık açısından kuzu ve buzağıların hayatta kalmasının büyük önem taşıdığını belirterek, 'Biz, Veteriner Hekimliği Hizmet Projesi'nin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Aynı şekilde sonbaharda da ikinci faslını başlatacağız. Daha fazla vatandaşımızın müracaat ederek bu ücretsiz veterinerlik hizmetlerinden yararlanmalarını arzu ediyoruz' dedi.

Veteriner Hekim Ali Yıldırım da desteğin yetiştiricileri maddi açıdan rahatlattığını söyleyerek, 'Özellikle vatandaşlarımız koruyucu hekimlik ve suni tohumlama alanında ceplerinden çok para çıkmadığı için bunları gönül rahatlığıyla yaptırmaya başladı. İlk sonuçları almaya başlayınca da gördüler ki bu işte harcanan paradan daha fazla kendi ceplerinde para kalıyor veya para giriyor. Bu tür desteklemelerin ülke tarım ve hayvancılığı açısından önemli olduğunu düşünüyoruz' diye konuştu.