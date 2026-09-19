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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent girişinde durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu kişi, gözaltına alındı. Hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgeninde midesinde uyuşturucu tespit edildi. Tıbbi müdahale ile şüphelinin midesinden 253,22 gram eroin çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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