Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-BATMAN'da gastronomi kültürünün geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve 1998'den bu yana kentte yapılan 'Beyzade Special' adlı kebap için markalaşma ve tescil süreci başlatıldı. Tamamen kuzu eti, yöresel sebzeler ve özel soslarla hazırlanan yemeğin, Batman'ın yöresel ürünü olarak Türkiye genelinde tanıtılması hedefleniyor.

16 Mayıs 1990'da Siirt'ten ayrılan Batman'ın yöresel ürün ve lezzetlerini öne çıkarmak amacıyla geçen ay Doç. Dr. Reşat Arıca öncülüğünde Gastronomi ve Kültür Turizmi Derneği kuruldu. Dernek çatısı altında, kente özgü yemeklerin belirlenmesi ve gastronomi kültürünün oluşturulması amacıyla reçetelendirme ve deneme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların ardından hikayesi Batman'a ait olan 'Beyzade Special' adlı kebap öne çıkarıldı. 1998 yılından bu yana Batman'daki restoranlarda hazırlanan yemek, derneğin çalışmalarıyla daha geniş kitlelere tanıtılmaya başlandı. Restoranlarda servis edilen kebaba olumlu geri dönüşler alınınca, markalaşma ve coğrafi işaret süreci için çalışma başlatıldı.

'HALK TARAFINDAN TALEP GÖRMEYE BAŞLADI'

Dernek Başkanı Doç. Dr. Reşat Arıca, 'Batman 75 yıllık bir tarihe sahip olmasına rağmen, kültür ve gastronomi noktasında istenilen seviyeye henüz erişememiş noktada. Biz bu bağlamda kültür ve gastronomi derneğini kurarak Batman'ın bölgede araya sıkışmış rolünü kendine özel hikayelerle, kendine has bir turizm şehri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda baktığımız da Batman gastronomisi, genel itibarıyla çevre şehirlerden etkilenen ve bu şehirlerde üretilen ürünler üzerine kurulan bir hikayeye sahip. Batman restoranlarında sunulan ancak herhangi bir alanda popülerleşmemiş, kendi hikayesi olan ürünleri, Batman'a ait ürünler haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda da 'Beyzade Special' ürünümüzün tanıtımına ve pazarlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Ürünümüz geçmişten beri restoranlarda sunulmasına karşın yerelde de ulusalda da geniş bir kitleye ulaşamamıştı. Ancak son zamanlarda yaptığımız çalışmalarla ürünümüz restoranlarda yer edinmeye, halk tarafından talep görmeye başladı. Biz ilerleyen süreçlerde bu ürünü Batman'a ait bir ürün haline getirmek için coğrafi işaret, markalaşma üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biliyoruz ki şehir gastronomisine ait ürünlerimiz mevcut. Ancak bunların pazarlanması veya gastronomi turizmine kazandırılması noktasında sıkıntılar çekiyoruz. Gerek pişirme teknikleriyle gerek yöresel ürünlerin kullanılmasıyla gerek hikayeleriyle kendine has birçok ürünümüz var. Et ve türevi ürünler, bölgede ve Türkiye genelinde tüm restoranlarda servis edilebiliyor. Ancak bu ürün etle özdeşleşmesine rağmen kendine ait sosları ve yanında sunulan garnitürlerle beraber bu ürünü sadece ve sadece Batman'da tüketebileceğinizden emin olabilirsiniz' diye konuştu.

'İNSANLARIMIZ ÇOK MEMNUN'

Şef Hüseyin Elma ise '1998'den bu yana biz Beyzade Special'i yapmaya başladık. Fakat bunun tanıtımı açısından eksik kaldığımız yerler oldu. Bunu da derneğimiz üzerinden yaklaşık 1 aydır paylaşmayı becerdik. Yaklaşık 1 aydır bütün restoranlarda artık servis edilmeye başlandı. İnsanlarımız çok memnun ve inşallah daha da iyi bir yere geleceğimizi düşünüyoruz. Biz şu anda Beyzade Special'in marka sürecini başlattık. İlk önce Batman daha sonra Türkiye genelinde bu yemeğin marka olacağına eminiz. İnsanlardan aldığımız geri dönüşler çok güzel ve inşallah daha da güzel yerlere geleceğini düşünüyoruz. Bu yemeği öbür yemeklerden ayıran şey şu; tamamen kuzu etinden zırh kıymasından yapılıyor. Bunun içine konulan sebzelerin tamamı yöresel. Domates, patlıcan, biber ve özellikle de şu anda Kozluk'tan getirmiş olduğumuz mantarlarımız ve biz bunları farklı bir sosla servis edip, insanlara ikram ediyoruz. İnsanlar da çok mutlu ve memnun. Bizim şu anki amacımız yapılan ürünlerin, evet bu ürünün Batman'a ait olduğunu insanlara kanıtlamak. Biz Beyzade Special'i, Batman adı altında bütün Türkiye'ye duyurmayı düşünüyoruz ve inşallah da başaracağız diyoruz' dedi. (DHA)