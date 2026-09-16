Barış YALÇINKAYA/ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde bulunan Bağıştaş 1 ile Bağıştaş 2 baraj göllerine, balık popülasyonunu artırmak için 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından iç su kaynaklarındaki su ürünleri varlığının desteklenmesine yönelik yürütülen balıklandırma çalışmaları, 2026 yılında da devam etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Ürünleri Programı kapsamında gerçekleştirilen yılın balıklandırma çalışmaları tamamlandı. Program kapsamında Elazığ'da bulunan Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan teslim alınan 1 milyon 200 bin sazan yavrusu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Bağıştaş 1 ve Bağıştaş 2 baraj göllerine bırakıldı. (DHA)