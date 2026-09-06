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Yangın ve ardından yapılan soğutma çalışmaları sırasında Sivas-Erzincan kara yolu güvenlik amacıyla ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

TIR'ının yanışını izleyen sürücü Özdemir Gezer, gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yerinde görev yapan jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri Gezer'i teselli etmeye çalıştı. Sürücü, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince ambulansa götürülerek kontrol edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yoğun müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında TIR'ın dorsesindeki 8 lastik tamamen yanarken, dorse kullanılamaz hale geldi. TIR üzerinde taşınan asfalt dökme makinesinde de hasar oluştu.

Olay, Sivas-Erzincan kara yolu Sakaltutan Geçidi'nin iniş bölümünde meydana geldi. Sivas'tan Erzincan yönüne giden Özdemir Gezer yönetimindeki 35 CMC 512 plakalı TIR'ın dorsesindeki balataların ısınması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü Gezer, TIR'ı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Sakaltutan Geçidi'nde seyir halindeki TIR'ın dorsesindeki balataların ısınması sonucu yangın çıktı. Yangında dorsenin 8 lastiği tamamen yanarken, TIR'da taşınan asfalt makinesi de büyük çapta zarar gördü. Yangın nedeniyle kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapatıldı.

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