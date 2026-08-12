Furkan KAVUKLU - İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- METRO Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, 'Hem Kayseri şehrine hem Kayserispor'a hem taraftarımıza yakışan çok güçlü bir kadro oluşacak' dedi.

1'inci Lig'in ilk haftasında Van Spor FK'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Kayserispor, ligin 2'nci haftasında karşılaşacağı Ekenler Beton Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Atila Gerin idaresinde kondisyon ve pas ağırlıklı çalıştı.

ATİLA GERİN: İYİ OYNAYAN BİR KADRO OLUŞTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Antrenman öncesinde açıklama yapan Metro Holding Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, 'Zorlu bir süreçten geçtik. Geldiğimizdeki kadroyla mevcut kadro arasında yüzde 80 değişim var. Bu da bize zaman kaybettirdi. En son oluşturduğumuz takım gayet ciddi, benimsediğimiz istediğimiz kadro oluştu. Sadece bir iki mevki de sayısal olarak eksiklerimiz var. İnşallah onları da tamamladığımız zaman hem Kayseri şehrine hem Kayserispor'a hem taraftarımıza yakışan çok güçlü bir kadro oluşacak. Biraz zamanla da çok iyi oynayan bir kadro oluşturmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Maça gelince, sıkıntılı bir süreçten sonra ilk maçımızda bu da artı olarak bir şans diyelim. Allah bize şimdi daha sıkı bir takım nasip etti. Onun için bu maç özel olarak değerlendirilmeli. Genel olarak değil. Van Spor FK maçı 3 puan her zaman çok kıymetlidir. O nedenle sporculara teşekkür ettim. Çünkü bir kazaya uğramadık, çok şükür. Yeni başlamıştık biliyorsunuz. 3-4 oyuncu bir gün iki gün idmana çıktı. İşte 4-5 oyuncu 7-8 idmanla çıktı. Onun için bunlar da kolay şeyler değil. Orayı geçmemiz bizim için çok iyi oldu. En azından 3 puan alarak bir moral de kazandı çocuklar. Şimdi onu unuttuk. O maç çok kendine has özel bir maçtı. Asıl bizim sınavlarımız bu haftayla başlıyor' dedi.

'TARAFTARIMIZA KAZANAN BİR TAKIM GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Anadolu derbisinin yıllardır iki komşu ilin acı bir rekabetle başlayan ama bugüne kadar gelen bir rekabet olduğunu aktaran Gerin, 'Hepimizin bildiği, taraftarlarımızın önem verdiği bir maç. Onun da erken olmasıyla bunu avantaja çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamızda taraftarlarımızla şu anki mevcut durumdan en hazır halimizle sahaya çıkmak için çalışacağız. Onlar da yine bir sorunlu bir takımdı. Fakat onlar 20-25 gündür çalışıyorlar. Oturmuş bir takım. Süper Lig'den gelen bir takım. İyi bir kadroları var. Daha önce bir hazırlık maçı da yaptık. Tanıyoruz rakibimizi. Onlara göre planlarımızı ve hazırlıklarımızı yapacağız. Taraftarımıza hem iyi bir futbol hem iyi bir takım hem de kazanan bir takım göstermek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH ÇOK CİDDİ BİR KADRO OLUŞTURMUŞ OLACAĞIZ'

Şu anda orta sahalarında sayısal olarak eksiye düştüklerini söyleyen Atila Gerin, 'Çünkü Baran Ali de gidince oraya takviye peşindeydik. O da gidince sayısal olarak düştük. Oralara takviye yapmak için başkanımızla ve yönetimimizle görüşüyoruz. Sağ olsunlar. Son hamlelerle inanılmaz mücadele verdiler. Dediğim gibi o zorlu sürecin sonunu çok ciddi bir biçimde emek sarf ederek iyi bir kadro oluşturdular. Çünkü son aldığımız oyuncular bu ligi domine eden, bu ligde başarılı olmuş ve geçen sene özellikle ciddi skor katkılarına ulaşmış arkadaşlar. Ondan öncesi de var. Dediğim gibi sayısal olarak mevkileri de tamamladığımız zaman inşallah çok ciddi bir kadro oluşturmuş olacağız' diye konuştu.

SEMİH GÜLER: DAHA DA İYİ OLACAĞIZ

Kayserispor Kaptanı Semih Güler ise antrenmandan önce yaptığı konuşmada, 'Van Spor FK karşısında güzel bir galibiyet aldık. Maçlar çok zor, bunu diğer takımların müsabakalarında da görüyoruz. Takımdaki herkes bu hafta Sivasspor maçının ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, o nedenle tek hedefimiz 3 puan. 3 puan alıp serimize devam etmek istiyoruz. İlk maça hazırlanırken gelen arkadaşlar var. Taulant Seferi sezona 2 golle başladı. Bu da çok güzel bir şey. O nedenle kendisini tebrik etmek istiyorum. Hasani olsun, Moreno olsun onlar da bize güç katacaklar. Benhur da olacak. Bizde ön tarafta maç alacak çok futbolcu var. Defans da bize emanet. Savunmada biz elimizden geleni yapıp onları rahatlatmak istiyoruz. Her maçın bizim için iyi geçeceğini düşünüyorum. Kaliteli oyuncular geldi. Çok çalışma sürecimiz olmadı. Maça 2-3 gün çalışabildik, buna rağmen bu oyunu oynadık. Bundan daha iyisi olacak. Biz daha yüzde 45-50'mizdeyiz. Bu daha bir şey değil, daha da iyi olacağız, inşallah' dedi.

TAULANT SEFERI: SAHADA YÜZDE 100'ÜMÜZÜ VERMEMİZ GEREKİYOR

Taulant Seferi de, 'Ben sadece takımda 2 antrenman yaptıktan sonra maça çıkmıştım. Açıkçası bu çok önemli bir galibiyetti bizim için çünkü takımımız açısından çok önemliydi. Galibiyeti alabilmek gerçekten çok mutluluk verici bir şeydir. Aynı zamanda 2 gol atmış olmak da beni çok mutlu ediyor ama daha önemlisi takımım açısından galibiyet alabildiğimiz için çok mutluyuz. Ve inşallah da bu şekilde sıkı çalışmayla beraber yolumuza devam ederiz ama maçtan sonra da söylemiş olduğum üzere maç maç yolumuza devam edeceğiz. Açıkçası buraya gelmeden evvel bunun çok önemli bir maç olduğunu, bunun bir bu kadar 2 camia arasında önem arz ettiğini bilmiyordum ama şu anda bunu öğrendim. Bunun bir derbi niteliğinde bir maç olduğunu öğrendim. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki bizim için her maç çok önemli. Her maçımıza aynı şekilde odaklanmamız ve önem göstermemiz gerekiyor. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum ki evimize gelip taraftarlarımızın önünde sahaya çıkacak olmak bizim için ayrı bir mutluluk veriyor. Sahada yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Yüzde 100 odaklanmamız gerekiyor ve taraftarlarımızı umarım mutlu ederiz. Sadece benim gol atmam önemli değil. Önemli olan takımdır. Hep birlikte başarıya yürüyebilmemizdir. Tabii ki de ben bu süre içerisinde gol atabilirsem bu da benim için önemlidir ama bir şeyi başarırsak hep beraber başaracağız. Tabii ki de gol atmak benim için önemli çünkü bu benim pozisyonum. Pozisyonum gereği de işim. Ama inşallah takım olarak başarıya ilerleriz ve her şeyi beraber başarırız' ifadelerini kullandı. (DHA)