Yusuf ÇINAR / ÇORUM, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Mohamed Diomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Glasgow Rangers forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Mohamed Diomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Glasgow Rangers FC forması giyen Fildişi Sahilli milli futbolcu Mohamed Diomande'yi kadrosuna katmış, oyuncumuzla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2001 doğumlu Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Mohamed Diomande, Gana'daki Right to Dream Academy'de yetişmiştir. Kariyerinde FC Nordsjælland ve Glasgow Rangers FC formaları giyen Diomande, Fildişi Sahili A Milli Takımı'nda da görev almıştır. Güçlü fiziği, top tekniği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Diomande, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Mohamed Diomande. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz' ifadelerine yer verildi. (DHA)