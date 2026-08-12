Melike USLU- Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, (DHA)- ECZACIBAŞI Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıkları ve 60'ıncı yıl vizyonu doğrultusunda Memorial Sağlık Grubu ile 2026-2027 sezonu için resmi sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık ve Eczacıbaşı Peron İstanbul Takım Kaptanı Simge Aköz katıldı.

İmzalanan anlaşma kapsamında Memorial Sağlık Grubu, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün resmi sağlık sponsoru olarak kulübün sporcu sağlığına yönelik çalışmalarına destek verecek.

ULUDÜZ: SPORCU SAĞLIĞINDAN TOPLUMSAL FAYDAYA UZANAN GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ

Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, iş birliği hakkındaki değerlendirmesinde, 'Üst düzey bir spor başarısı ortaya koymak, yetenek, disiplin, kararlılık ve ekip çalışmasının yanında güçlü ve sürdürülebilir bir sağlık altyapısı gerektiriyor. Memorial Sağlık Grubu olarak uzun yıllardır farklı branşlarda takımların ve bireysel sporcuların başarı yolculuklarına sağlık alanındaki bilgi birikimimiz ve uzmanlığımızla eşlik ediyoruz. Bugün bu birikimimizi, 60 yıllık tarihi boyunca Türk kadın voleyboluna yön veren, kadınların güçlenmesine ve yeni sporcuların yetişmesine önemli katkılar sunan Eczacıbaşı Spor Kulübü ile buluşturuyoruz. Bu iş birliği kapsamında ileri teknolojimiz ve deneyimli sağlık ekiplerimizle sporcuların sağlıklarının korunmasına ve tedavi süreçlerinin doğru yönetilmesine katkı sunarken, sağlık ve sporun ortak gücünü daha geniş kitlelerle buluşturmayı, hareketli yaşam kültürüne ve gençlerin yetişmesine destek olmayı son derece değerli buluyoruz. Sporun düzenli ve bilinçli biçimde yaşamın içinde yer almasının sağlıklı bireyler ve güçlü bir toplum için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün kadınların spordaki varlığını güçlendiren ve gençlere ilham veren köklü yaklaşımının da bu iş birliğine çok değerli bir toplumsal boyut kazandırdığına inanıyoruz' dedi.

ECZACIBAŞI: 60 YILLIK KULÜP KÜLTÜRÜMÜZÜN TEMELİNDE İNSANA VE SPORCUYA YATIRIM VAR

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

'Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak sporu yalnızca başarı ve rekabetten ibaret görmüyor; sürdürülebilir başarının temelinde sporcu sağlığına, gelişimine ve insana yapılan yatırımın olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Memorial Sağlık Grubu ile 60. yılımıza girerken hayata geçirdiğimiz bu iş birliğini, ortak değerler üzerine kurulan uzun soluklu bir birlikteliğin başlangıcı olarak görüyoruz. Memorial'ın sağlık alanındaki bilgi birikimi, güvenilirliği ve insan odaklı yaklaşımı bizim için büyük değer taşıyor. Bu iş birliğinin en kıymetli yönlerinden biri ise yalnızca A Takım sporcularımızı değil, altyapımızdaki genç sporcularımızı da kapsaması. Altyapı bizim için yalnızca sporcu yetiştirdiğimiz bir yapı değil; karakterin, disiplinin ve sağlıklı yaşam kültürünün inşa edildiği bir okul. Şampiyonluklar A Takım'da kazanılıyor ancak o başarıların temelleri altyapıda atılıyor. Kurulduğumuz günden bu yana altyapımıza yaptığımız her yatırımı aynı zamanda Türk voleybolunun geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Bugün adını gururla duyduğumuz pek çok sporcu Eczacıbaşı altyapısından ve ekolünden yetişti. Bunun en güncel örneklerinden biri de altyapımızdan yetişen Ezel; önümüzdeki sezon A Takımımızda forma giyecek ve bu yaz VNL'de milli takım formasıyla ilk kupasını kaldırdı. Geleceğin kupalarının, bugün gelişimine ve sağlığına yatırım yaptığımız genç sporcularımızın ellerinde yükseleceğine inanıyoruz. Memorial'ın altyapı sporcularımıza da aynı özen ve hassasiyetle yaklaşacak olması bu birlikteliği bizim için daha da anlamlı kılıyor. 60 yıllık kulüp kültürümüzün temelinde insana ve sporcuya yatırım var. Bu ortaklığın altyapımızdan A Takımımıza kadar tüm sporcularımıza değer katacağına ve Eczacıbaşı Peron İstanbul'un gelecekteki başarılarına önemli katkı sağlayacağına inanıyor; her iki kurum için de uzun soluklu ve örnek bir iş birliği olmasını diliyorum.'

ATALIK: TÜM SPORCULARIMIZ MEMORİAL'IN UZMANLIĞINDAN YARARLANACAK

Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık ise, 'Memorial Sağlık Grubu ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini son derece doğal ve güçlü bir birliktelik olarak görüyoruz. Memorial'ın insanı merkeze alan sağlık anlayışı, sporcularımızın sağlığını ve gelişimini her kararımızın merkezine koyan yaklaşımımızla örtüşüyor. İş birliğimiz kapsamında A Takımımızdan altyapımıza kadar tüm sporcularımız; sezon öncesi ve sezon boyunca sağlık kontrollerinden tedavi süreçlerine, fizik tedavi ve rehabilitasyondan beslenme ve diyetisyen desteğine kadar Memorial'ın uzmanlığından yararlanacak. Özellikle yeni açılan Memorial Göztepe Hastanesi'nin tesislerimize yakınlığı, ihtiyaç duyduğumuz anda doğru sağlık hizmetine hızla ulaşabilmemiz açısından bizim için ayrıca çok kıymetli. Sağlıklı sporcu, sağlıklı takım demektir. 60. yılımıza girerken böylesine kapsamlı bir sağlık iş birliğini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyor; Memorial Sağlık Grubu yönetimine ve bu sürece emek veren herkese teşekkür ediyorum' dedi.

AKÖZ: UZUN YILLAR DEVAM EDECEK GÜÇLÜ BİR YOL ARKADAŞLIĞI OLMASINI DİLİYORUM

Eczacıbaşı Peron İstanbul takım kaptanı Simge Aköz ise şunları söyledi:

'Bir sporcu olarak bu iş birliğinin sahadaki karşılığının bizim için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Uzun ve yoğun bir sezon geçiriyoruz; bu süreçte sağlığımızı güvenilir ve alanında uzman bir ekibe emanet ettiğimizi bilmek bize önemli bir güven veriyor. Herhangi bir sağlık problemi ya da sakatlık yaşadığımızda Memorial'ın uzman kadrosunun desteğiyle en doğru şekilde ve en kısa sürede sahaya dönebileceğimizi bilmek çok değerli. Üstelik bu yaklaşımın yalnızca A Takımımızı değil, altyapımızdaki sporcuları da kapsaması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu birlikteliğin yalnızca bir sponsorluk değil, uzun yıllar devam edecek güçlü bir yol arkadaşlığı olmasını diliyorum.'