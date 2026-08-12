ANKARA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Bakan Osman Aşkın Bak'ın, modern pentatlonda Avrupa şampiyonaları tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu ile Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın'ı bakanlıkta kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Serhat Aydın'ı makamında ağırladığı aktarıldı.