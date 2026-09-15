İSTANBUL, (DHA)- MERZİGO Kurucu Ortağı ve CEO'su Yiğit Doğan Çelik, Uluslararası Emmy Ödülleri'ni düzenleyen Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin Los Angeles'taki Yönetim Kurulu ve Üyeler Toplantısı'na katıldığını duyurdu. Küresel medya sektöründen 80'i aşkın ismi bir araya getiren organizasyonda Merzigo Kurucu Ortağı ve CEO'su Yiğit Doğan Çelik, YouTube EMEA Başkanı Pedro Pina ile gerçekleştirdiği söyleşide televizyon içeriklerinin uluslararası izleyicilere ulaştırılması ve YouTube'da sürdürülebilir gelir elde edilmesine yönelik deneyimlerini aktardı.

Merzigo, deneyimini sektörünün temsilcileriyle Los Angeles'ta paylaştığını duyurdu. 11 Eylül'de YouTube ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi Yönetim Kurulu ve Üyeler Toplantısı, dünyanın farklı ülkelerinden 80'i aşkın medya yöneticisini bir araya getirdiği belirtildi. Toplantıda televizyon sektörünün geleceği ve dijital platformlarla gelişen yeni iş modelleri ele alındı.

İÇERİKLERİN DİJİTALDE BÜYÜMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİR

Merzigo Kurucu Ortağı ve CEO'su Yiğit Doğan Çelik, YouTube EMEA Başkanı Pedro Pina ile gerçekleştirdiği söyleşide Merzigo'nun Türkiye'de geliştirerek bugün küresel ölçekte uyguladığı modeli anlattı. Çelik, televizyon içeriklerinin dijital platformlara hazırlanmasından kanal yönetimine, farklı dillere uyarlanmasından uluslararası pazarlarda yeni izleyicilere ulaştırılmasına ve gelir elde edilmesine kadar uzanan sürece ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Pedro Pina, etkinliğin ardından yaptığı paylaşımda Çelik ile gerçekleştirdikleri söyleşiyi 'günün öne çıkan anlarından biri' olarak nitelendirdiğini belirtti.