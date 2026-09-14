İSTANBUL, (DHA)- GEÇTİĞİMİZ günlerde Polonya'daki MSPO fuarına katılan Canik, 16-17 Eylül tarihlerinde Birleşik Krallıkta düzenlenecek DVD 2026'da yer alacağını duyurdu.

Canik tarafından yapılan açıklamaya göre, 12,7×99 mm ve 30x113 mm silah üreticisi Canik şirketleri, Polonya'daki MSPO fuarı sonrasında Avrupa'da bu kez Birleşik Krallık'ta yer alacak. Canik, sahip olduğu entegre savunma ekosistemini, 16-17 Eylül'de gerçekleştirilecek DVD 2026 fuarında ziyaretçilerle buluşturacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bedfordshire'daki UTAC Millbrook'ta, 'Muharebede Bağlantılılık: İnsanları, Sistemleri ve Karar Süreçlerini Bütünleştirmek' temasıyla düzenlenecek fuarda, Canik'in Birleşik Krallık merkezli orta kalibre silah sistemleri tasarım ve üretim merkezi Canik UK (AEI Systems), stratejik çözümleriyle öne çıkacak.

'Canik UK, DVD2026 kapsamında İngiliz Kara Kuvvetleri, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, küresel platform üreticileri ve entegrasyon şirketleriyle üst düzey stratejik temaslarda bulunacak. Birleşik Krallık'ta tasarlanan ve üretilen VENOM LR 30×113 mm orta kalibre top sisteminin, Canik şirketlerinin üretim ve entegrasyon kabiliyetleriyle desteklenerek kara, deniz ve insansız platformlar için ölçeklenebilir ve göreve hazır bir ateş gücü çözümüne dönüştürülmesinin örnekleri sergilenecek.

'Canik; Canik UK (AEI Systems), Canik Robotics (Unirobotics) ve Canik Academy şirketlerinin birbirini tamamlayan yetkinlikleriyle, hafif silahlardan, ağır makineli tüfeklere, orta kalibre toplardan, uzaktan komutalı silah sistemlerine (UKSS) ve elektro-optik çözümlere kadar uzanan bütünleşik bir savunma ekosistemi sunuyor. Bu benzersiz yapı, askeri ve güvenlik güçlerinin farklı tedarikçilerden aldıkları bileşenleri kendi imkanlarıyla birleştirme ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Silah, UKSS, optik, atış kontrolü, entegrasyon, eğitim ve satış sonrası destek süreçleri tek bir kurumsal yapı altında sağlanarak operasyonel kolaylık ve maksimum verim sunuyor.'

STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ VE GELECEĞİN SAVUNMA YAKLAŞIMI

Birleşik Krallık ve Polonya'daki uzun vadeli iş birliği vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Canik CEO'su Cahit Utku Aral, şunları kaydetti:

'Canik UK'nin altmış yılı aşkındır orta kalibre top alanında faaliyet gösteren, köklü İngiliz mühendislik kabiliyetini, Canik şirketlerinin Türkiye'deki üretim ölçeği ve entegrasyon yetkinliğiyle birleştirerek hem Birleşik Krallık'ın hem de NATO müttefiklerinin gelecekteki ateş gücü ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyoruz. Avrupa'nın güncel ve ileriye dönük ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, bunlara yönelik en etkili çözümleri oluşturuyoruz.

Polonya ve Birleşik Krallık'ta kuracağımız yeni iş birliklerinin, yalnızca ihracat açısından değil; ortak geliştirme, yerel entegrasyon, tedarik zinciri güvenliği ve uzun vadeli savunma sanayii ortaklıkları açısından da önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.'