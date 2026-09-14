İSTANBUL, (DHA)- SABANCI Holding iştiraklerinden Teknosa, perakende, pazarlama ve dijital dönüşüm alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip iki ismi üst yönetimine atadığını duyurdu. 1 Ekim tarihi itibarıyla Mustafa Aşkım Akata Ticari Genel Müdür Yardımcısı (CCO), Zafer Özçelik ise Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) olarak göreve başlayacağı belirtildi.

Mustafa Aşkım Akata Hakkında:

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Mustafa Aşkım Akata, profesyonel kariyerine Adana Çimento'da yatırım ve teşvik bölümünde başladı. Ardından İnterbank ve Ziraat Bankası'nda Ticari ve Kurumsal Bankacılık Satış bölümlerinde görev alan Akata, 2005-2015 yılları arasında Akbank'ta Kurumsal Şube Müdürü, Ticari Şube Müdürü ve Bölge Müdürü olarak çalıştı. Kariyerine A101'de Bölge Genel Müdürü olarak devam eden Akata, 300 mağazanın yönetiminden sorumlu oldu. Son olarak 2017-2025 yılları arasında Eve Mağazacılık'ta CEO olarak görev yapan Akata; şirketin kendi markalarının yaratılması, şirkete özel markaların kazanılması, 6 milyondan fazla müşteriye ulaşan sadakat kartı ve CRM projeleri ile dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik etti.

Zafer Özçelik Hakkında:

İzmir Fen Lisesi ve ODTÜ Havacılık Mühendisliği mezunu olan Zafer Özçelik, iki yıllık kurumsal bankacılık deneyiminin ardından University of San Francisco'da MBA eğitimini tamamladı. Kariyerine San Francisco merkezli Bleu Marketing Solutions şirketinde başlayan Özçelik, Türkiye'ye döndükten sonra Doğan Online'da Pazarlama Direktörü, Dentsu Grubu'nda Dijital Grup Başkanı (CDO) ve N11'de Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) olarak görev yaptı. 2020 yılında kurduğu Moventum Danışmanlık'ta Genel Müdür ve Danışman olarak görev alan Özçelik, pazarlama, dijital dönüşüm, e-ticaret ve yapay zekâ alanlarında danışmanlık yaptı.