Güray ATEŞ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri tarafından 3 ayrı hırsızlık suçundan 69 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dudu A. yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla, 3 ayrı hırsızlık suçundan 69 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dudu A. ile 2 ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ümit T. yakalandı. Gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilen 2 hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlüler, haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA