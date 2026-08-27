AVRUPA AJANSI (AVA) SPOR/LYON – Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon’u mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe’de, maç sonu soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderek tarihi zaferi elde eden futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Başkan Yıldırım ve yöneticiler, oyuncularla tek tek bir araya gelirken, soyunma odasında büyük coşku ve gurur yaşandı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne yükselmesinin ardından yaşanan sevinç kameralara da yansıdı.

İşte tarihi zaferin ardından soyunma odasında yaşanan o anlar...

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon’u mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe’de maç sonunda büyük coşku yaşandı.