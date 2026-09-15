İSTANBUL,(DHA)- LİMAK'IN yenileme ve genişletme çalışmalarını üstlendiği dünya futbolunun simge yapılarından Camp Nou, UEFA tarafından 2029 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin oynanacağı stadyum olarak seçildi. Tamamlandığında yaklaşık 105 bin seyirci kapasitesine ulaşacak stadyum, kapsamlı dönüşümünün ardından Avrupa kulüp futbolunun en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Limak'ın yenileme ve genişletme çalışmalarını yürüttüğü Spotify Camp Nou, dünya futbolunun en büyük organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. UEFA İcra Komitesi, 15 Eylül'de aldığı kararla 2029 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Barselona'daki Spotify Camp Nou'da oynanacağını açıkladı. FC Barcelona'nın 1957 yılından bu yana evi olan Spotify Camp Nou, böylece Limak imzasıyla geçirdiği dönüşümün ardından Avrupa kulüp futbolunun en önemli karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Limak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Dünyanın dört bir yanından on binlerce futbolseveri Barselona'da buluşturacak finalin, kentte önemli bir ekonomik ve turistik hareketlilik yaratması bekleniyor. Konaklamadan yeme-içmeye, ulaşımdan perakendeye kadar birçok farklı sektöre hareketlilik getirecek ziyaretçilerle organizasyonun Barselona ve İspanya ekonomisine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

'Limak'ın üstlendiği Spotify Camp Nou Stadyumu Yenileme ve Genişletme Projesi kapsamında stadyum, tarihi ve mimari kimliği korunarak günümüzün teknolojik, çevresel ve işlevsel gerekliliklerine uygun şekilde dönüştürülüyor. Stadyum, iki yıllık yoğun çalışmaların ardından 22 Kasım 2025 tarihinde 62 bin kişilik kullanılabilir kapasitesiyle yeniden taraftarlarıyla buluştu. Proje tamamlandığında ise 10 bin 500'ü VIP olmak üzere yaklaşık 105 bin seyirci kapasitesine ulaşacak.

'Toplam 263 bin metrekarelik inşaat alanını kapsayan projede, kültürel miras niteliğindeki 50 bin metrekarelik bölüm restore edilirken 166 bin metrekarelik yeni alan inşa ediliyor. Projenin en dikkat çekici mühendislik uygulamalarından biri olan 51 bin metrekarelik yeni çatı ise 138 halat yardımıyla yaklaşık 70 metre yüksekliğe kaldırılacak.

'Spotify Camp Nou'nun dönüşümü, Türk mühendislik ve müteahhitlik sektörünün uluslararası ölçekteki gücünü de ortaya koyuyor. Projede kullanılan toplam 27 bin ton çeliğin yaklaşık yüzde 60'ı Türkiye'den tedarik edilirken, 15'ten fazla Türk firması ürün ve hizmetleriyle projenin tedarik zincirinde yer alıyor. Yenileme ve genişletme çalışmalarının başlangıcından bu yana sahada 56 farklı milletten yaklaşık 13 bin kişi görev alırken, iş gücünde beyaz yakanın yüzde 48'ini Türk uzman ve mühendisler oluşturdu.

'Spotify Camp Nou, dünya futbolunun gelecek dönemdeki büyük organizasyonları açısından da öne çıkıyor. 2030 FIFA Dünya Kupası kapsamında değerlendirilen stadyumlar arasında yer alan Spotify Camp Nou'nun, turnuvada yarı final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek öne çıkan stadyumlardan biri olduğu, final için de adaylar arasında bulunduğu değerlendiriliyor. FIFA teknik heyeti de Mart 2026'da stadyumu ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde incelemişti.'