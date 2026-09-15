Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SÜPER Lig temsilcisi Samsunspor'un futbolcu ve yöneticileri, defter kampanyasının tanıtımı kapsamında ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek üzerinde 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' yazan defterleri çocuklara hediye etti.

Samsunspor, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında İstiklal İlkokulu'nda öğrencilere defter ve boyama kitabı dağıttı. Etkinlikte minik öğrenciler, yüzlerini kırmızı-beyaza boyayarak ve bando gösterilerine eşlik ederek programa katıldı. Lansman için okula gelen Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ile futbolcular Samet Onur, Enes Albak, Haluk Mustafa Tan ve Antoine Sekongo, kırmızı-beyaz renklerdeki defterleri öğrencilere verdi.

'İLKOKUL ÇAĞINDA ATTIĞIMIZ BU TOHUMLARIN MEYVELERİNİ YILLAR SONRA ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' mottosuyla şehrin geleceği için bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirten Veysel Bilen, 'Geçen yıl başlattığımız 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' mottomuzun ışığında, okula başlayan yeni kardeşlerimize boyama kitabı, ilkokul öğrencilerimize de 1'inci sınıftan başlayarak defter takdimimizi tamamlamış bulunuyoruz. Asıl amacımız yeni nesil Samsunspor gençliğini, Samsunspor taraftarlığını ve aidiyet duygusunu geliştirmek. İlkokul çağından başlayarak attığımız bu tohumların meyvelerini yıllar sonra alacağımıza inanıyoruz. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için tüm öğrencilere başarı diliyorum' dedi.

Defter dağıtım etkinliğine katılan futbolcular ise öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı dilerken, Samsunspor'a ömür boyu destek olmaları çağrısında bulundular.