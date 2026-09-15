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TFF'den yapılan açıklamaya göre; 8'inci haftadaki Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de, 9'uncu haftadaki Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.00'de, 13'üncü haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21.00'de, 15'inci haftadaki Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz: Türk'ün ok ve yaydaki gücünü Güney Kore'de göstereceğiz

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