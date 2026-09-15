İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)- METRO Holding Kayserispor, 7'nci haftanın kapanış maçında İstanbulspor'u 4-0'lık skorla yenerek haftayı zirvede tamamladı.

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Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1'inci Lig 7'nci haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Kadir Has Stadında oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar Seferi ve Moreno'nun 2'şer golüyle 4-0'lık skorla kazandı. Metro Holding Kayserispor bu galibiyetle puanını 16'ya çıkartarak haftayı averajla lider olarak tamamladı. Kayseri ekibi sezonun 8'inci haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor'a konuk olacak.

Kaynak: DHA