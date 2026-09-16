'FIRTINADAN DOLAYI BİR ANDA YOL KAPANDI'

Aksaray'da, kum fırtınasında görüş mesafesinin azalması nedeniyle 7 aracın peş peşe çarpışması sonucu 16 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan servis midibüsünün şoförü Tahir Öztürk, 'Fırtınadan dolayı bir anda yol kapandı. Görüş mesafesini göremediğimiz için benim önümdeki araç durdu. Ben de durunca arkadaki araçlar birbirlerine vurdu. Sonra bir baktım önemdeki araçlar gitmiş' diyerek yaşananları anlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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