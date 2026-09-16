Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA) - AKSARAY'da, kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Etkili olan kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle 2 servis midibüsü, 2 otomobil, 3 hafif ticari peş peşe çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi, itfaiye erleri tarafından araçlardan çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslanla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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