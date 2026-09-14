Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen Zeynep Öztaş (18), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Paşacık Mahallesi 1682 Sokak'ta meydana geldi. Zeynep Öztaş, 5'inci kattaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Öztaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayala ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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