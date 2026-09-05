Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Kadir Yavuz (49) ile eşi Ebru Yavuz (42), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Candan (23) yönetimindeki 68 AFK 048 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Kadir Yavuz ile eşi Ebru Yavuz'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memuru Kadir Yavuz'un Afyonkarahisar'dan Aksaray'a tayini çıktığı ve kısa süre önce şehre geldiği bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)