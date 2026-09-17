Hüseyin DOĞAN-Altunay TUGA/İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de 6 katlı binanın çatı katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Ay Sokak'ta çıktı. 6 katlı binanın çatı katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)